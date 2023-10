Euro U17: azzurrine pronte per le qualificazioni di Cosenza. Ecco le convocate

//include("SS_LIB/gestione_banner.php"); ?>

A una settimana dall’esordio nel Round 1 di qualificazione all’Europeo, il tecnico della Nazionale Under 17 Femminile Jacopo Leandri ha ufficializzato la lista delle 24 convocate (di cui 17 classe 2007 e 7 classe 2008) che partiranno per Cosenza, sede di un girone di cui fanno parte anche Slovenia, Francia e Scozia. Nel roster anche le campane Ventriglia e Romanelli – calciatrice rispettivamente di Roma e Inter – che nel recente passato hanno fatto parte della selezione Magna Grecia dei tecnici calabresi Francesca Stancati e Paola Luisa Orlando.

Sabato 7 verrà consegnata alla UEFA la lista ufficiale delle 20 calciatrici che prenderanno parte alle gare.

L’Italia – che ha iniziato la sua stagione con un torneo internazionale in Portogallo – disputerà le tre partite allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza: esordio lunedì 9 alle ore 16 (diretta figc.it) contro la Slovenia, secondo impegno giovedì 12 alle 17 (diretta RaiSport) contro la Francia, chiusura domenica 15 alle 11 (diretta figc.it) contro la Scozia. Le prime tre classificate accederanno al Round 2 di marzo, mentre l’ultima retrocederà in Lega B. Le altre tre partite del Gruppo A3 della Lega A si giocheranno invece presso l’impianto ‘Real Cosenza’.



La squadra si radunerà nella serata di mercoledì 4 in un hotel di Fiumicino e il giorno dopo partirà alla volta di Lamezia Terme. Da lì il trasferimento a Cosenza, dove nel pomeriggio di giovedì 5 è in programma il primo allenamento.



L’elenco delle convocate



Portieri: Irene Bucci (Hellas Verona), Giulia Mazzocchi (Roma), Sabrina Nespolo (Sampdoria);

Difensori: Lidia Consolini (Inter), Anita Di Girolamo (Roma), Michela Mariotti (Juventus), Gaia Massa Boa (Juventus), Martina Paniccia (Roma), Claudia Petruzziello (Bayern Monaco), Arianna Pieri (Roma), Sofia Pomati (Milan);

Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Maya Cherubini (Roma), Anna Copelli (Juventus), Stella Ieva (Roma), Matilde Rachello (Hellas Verona), Martina Romanelli (Inter), Benedetta Santoro (Inter), Gaia Zordan (Hellas Verona);

Attaccanti: Giulia Maria Baccaro (Padova), Alice Bertola (Sassuolo), Eleonora Ferraresi (Juventus), Giulia Galli (Roma), Rosanna Ventriglia (Roma)



Staff – Tecnico: Jacopo Leandri; Coordinatore: Enrico Maria Sbardella; Assistente tecnico: Erika Lisi; Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti; Preparatore dei portieri: Mattia Volpi; Match analyst: Nicolò Tolin; Medici: Michela Cammarano, Giulia Rescigno; Fisioterapista: Michele Laino; Nutrizionista: Barbara Filosini; Tutor scolastico: Alessandro Milani; Segretario: Giulia Taccari



Il calendario del Gruppo A3 (9-15 ottobre)



Prima giornata (9 ottobre)

Ore 11: Francia-Scozia (stadio ‘Real Cosenza’)

Ore 16: ITALIA-Slovenia (stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, diretta streaming sul sito FIGC)



Seconda giornata (12 ottobre)

Ore 11: Slovenia-Scozia (stadio ‘Real Cosenza’)

Ore 17: Francia-ITALIA (stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, diretta RaiSport)



Terza giornata (15 ottobre)

Ore 11: Slovenia-Francia (stadio ‘Real Cosenza’)

Ore 11: Scozia-ITALIA (stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’, diretta streaming sul sito FIGC)