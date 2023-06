European Games, acuto finale di Tocci: è argento con Marsaglia nel sincro

Con dieci medaglie totali conquistate – che ne fanno la Nazionale che è salita più volte sul podio – l’Italtuffi chiude alla grande gli European Games di Cracovia. L’ultima è l’argento di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro dai 3 metri.

Lineare, solida e qualitativamente di livello altissimo la prova della coppia italiana, battuta solamente dai fortissimi ucraini Oleg Kolodiy e Danylo Konovalov con 410.16.

Il capitano azzurro Tocci (tesserato con C.S. Esercito e Aqa Cosenza), e Marsaglia (Marina Militare – C.C. Aniene Roma), dopo aver chiuso ad un passo da quota 100 punti (99.00) gli obbligatori, si esibiscono in quattro tuffi liberi da manuale; su tutti spicca il quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (83.22) praticamente perfetto, sia per sincro che per esecuzioni senza pecche, con nessuno schizzo in ingresso.

Terzi sono i francesi Jules Bouyer e Alexis Jandrad con 394.92. Fuori dal podio i britannici Ross Haslam e James quarti con 393.45 e soprattutto i tedeschi Timo Barthel e Lars Ruediger, solo settimi con 372.96 punti.

Archiviata con successo la terza edizione dei Giochi Europei, l’Italtuffi del d.t. Bertone può proiettarsi con grandi aspettative ai Mondiali di Fukuoka, in programma tra due settimane.