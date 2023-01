Fin Calabria: «Felici di aver contribuito con i successi dei nostri atleti ad un grande 2022 sportivo»

COSENZA – Il 2022 è stato un anno solare pieno di soddisfazioni per la Federazione Italiana Nuoto e per il suo comitato regionale in Calabria, sia per i risultati ottenuti in campo internazionale da alcuni tesserati che per le manifestazioni organizzate, per i progetti e i programmi realizzati grazie all’impegno del Presidente e di tutti i Consiglieri e agli sforzi delle società e dei gestori d’impianti. In sintesi: un anno da archiviare con orgoglio.

«Sarebbe facile tracciare un bilancio del 2022 dopo tanto successo, medaglie, podi e classifiche – sottolinea Alfredo Porcaro, presidente della Fin Calabria, nella consueta dichiarazione di fine anno -. Cosa ha portato a tutto questo? Tanto lavoro, programmi e progetti realizzati con la consapevolezza che l’unico obbiettivo fosse quello di fare gioire e divertire. Inoltre siamo riusciti a fare suonare tante volte il nostro Inno Nazionale alzando il tricolore prima degli altri e questo grazie anche al contributo dei nostri tesserati». «Spero che tutto ciò si possa ripetere nel futuro, perché credo nella responsabilità e professionalità della nostra Federazione Nazionale. Ci sarà tempo ancora per divertirci e festeggiare, come succede in questi momenti di festa. Auguro a tutti, a nome mio personale e dell’intero Comitato Calabro, un felice anno nuovo, pieno di soddisfazioni e soprattutto di salute, pace e serenità», conclude Porcaro.