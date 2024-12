Fin Calabria, Porcaro vede futuro roseo per il movimento regionale

L’anno solare che sta per concludersi ha regalato emozioni e soddisfazioni alla Fin Calabria, grazie ai risultati ottenuti dalle società calabresi affiliate alla Federazione Italiana Nuoto. Ne è consapevole il massimo dirigente del Comitato Regionale della FIN, Alfredo Porcaro: ”La fase eliminatoria regionale della Coppa Caduti di Brema sigilla un 2024 che ha fatto registrare risultati eccellenti delle nostre società. La Coppa Brema ha concluso una serie di eventi federali che il nostro Comitato ha portato a compimento, tenendo fede ai programmi stabiliti al momento del nostro insediamento. Non è stato semplice, ma con il lavoro, l’impegno e i sacrifici di tutti i consiglieri siamo riusciti nel nostro intento. Tanto è stato fatto, tanto ci sarà da fare, ma il tempo è a nostro favore. Devo complimentarmi con le nostre società che hanno creduto nello sviluppo della nostra regione, investendo nel nostro territorio e portando avanti con la loro appartenenza al nostro Comitato, il loro impegno, con dei risultati agonisticamente brillanti. La Calabria ha tutte le carte in regola per mettersi in evidenza in un prossimo futuro e lo sta dimostrando da tempo. Mi complimento ancora con le nostre società che credono in una politica costruttiva, in ottica dello sviluppo del nostro movimento, premiando lo sforzo dei nostri ragazzi e quello delle loro famiglie”.

Dal Presidente Alfredo Porcaro un pensiero a tutti i tifosi: “A nome mio personale e dell’intero Comitato Calabrese auguro a tutti un felice Natale e un meraviglioso e prosperoso nuovo anno, che sia ricco di grandissime soddisfazioni a livello sportivo e non solo”.