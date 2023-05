Fisi Cal: in Calabria esordisce il biathlon

Domenica 28 maggio 2023 dalle ore 10.30 , presso il “Centro Sci di Fondo &Nordic Walking di Piano Giumenta”, lo Sci Club Terranova di Pollino presieduto da Giovanni Izzi organizza una giornata di promozione sportivain chiusuradella stagione 2022/2023 per illustrare il programma della nuova che prende il via già il 1° giugno.

Una festa dello sport in cui verranno premiati tutti gli atleti del CAL chehanno partecipato alle gare regionali, interregionali e nazionali.

Per introdurre la stagione 2023/2024 verrà illustrato il programma agonistico e saranno presentati il Centro Coni e le attività sportive pluridisciplinari da promuovere, quali lo sci di fondo, lo skiroll, il nordicwalking, il calcetto, la pallavolo, ecc.

Il biathlon si presenta

Assoluta novità per il territorio, la presentazione della disciplina sportiva del Biathlon estivo e invernale, che verrà illustrata dai tecnici CAL durante la manifestazione, così come il progetto nazionale “SkiEveryWhere”,pensato per le discipline dell’area nordica e rivolto agli atleti nati dal 2003 al 2017 appartenenti alle categorie U8-U20.

Saranno presenti il Consigliere Federale Bianca Zupi, il presidente del Comitato Calabro Lucano Salvatore Loria,il Sindaco del Comune di Terranova di Pollino Enzo Golia ed altre autorità del territorio.

Sarà anche l’occasione per ringraziare pubblicamente coloro chedanno un sostegnoalle attività sportive e tutti i volontari che con la loro partecipazione consentono ai giovani atleti di perseguire i loro obiettivi.