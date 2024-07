Fondo, AQA Cosenza vince il Trofeo Settimio Frangella

Calato il sipario sul “1° Trofeo Settimio Frangella”, gara di mezzofondo sulla distanza di 3 KM, organizzato dal Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Falconara Albanese.

L’iniziativa ha voluto ricordare l’affermato imprenditore Settimio Frangella, instancabile professionista dalle forti doti umane e persona generosa sempre al servizio della comunità.

La manifestazione ha confermato ancora il dominio nel nuoto in acque libere della società AQA Cosenza che ha vinto con 488 punti, precedendo il Kroton Nuoto con 127 punti e il Gabbiano Paola con 97 punti.

Ben 19 le società che hanno dato vita la manifestazione, provenienti da diverse regioni italiane, a conferma della crescita esponenziale del nuoto in acque libere in Calabria. “Ogni volta che si organizza un evento, specialmente in acque libere – ha sottolineato il Presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro – bisogna stare attenti che tutto sia sincronizzato affinché l’evento riesca nel migliore dei modi. Questa gara era tra quelle che da tempo volevo organizzare come FIN e oggi devo dire che il mio sogno si è realizzato. Sono felice come Presidente del Comitato, ma soprattutto come atleta, che sia stata apprezzata da tutti. Un grazie particolare all’Amministrazione Comunale per il sostegno avuto ed a tutti i partecipanti. La cornice di pubblico è stata fantastica e questo denota che lo sport sa aggregare ed appassionare”. Ringraziamenti al FIN Calabrese da parte del primo cittadino di Falconara Albanese. “Una manifestazione organizzata con cura – ha sottolineato Francesco Candreva – un evento così importante per la nostra comunità. Spero che possa esserci un prosieguo per il prossimo futuro e sicuramente la nostra Amministrazione sarà al fianco della Federazione Italiana Nuoto della Calabria”.