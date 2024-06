Fuoco, l’entusiasmo della sua Cariati: “Ti aspettiamo per una grande festa”

Una grande soddisfazione sta vivendo in queste ore la cittadina di Cariati, tinta di rosso Ferrari e pronta, non appena possibile, ad abbracciare con una grande festa il suo campione Antonio Fuoco, fresco vincitore della 24 Ore di Le Mans.

<<Con passione, tenacia e sacrificio sei riuscito a portare Cariati sulla vetta del mondo regalandoci una vittoria prestigiosa che ci inorgoglisce e ci riempie di gioia. Lo storico traguardo raggiunto in Francia conferma il tuo grande talento, ti ripaga dell’impegno profuso in questi anni e ci emoziona fortemente>>. Sono le parole del sindaco Cataldo Minò nel complimentarsi con il pilota Antonio Fuoco, giovane campione cariatese che con la Ferrari 499P numero 50, si è imposto nella famosa gara di endurance in Francia, alternandosi alla guida con il danese Nielsen e lo spagnolo Molina.

<< Il mio personale pensiero, di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità, vola inevitabilmente al tuo caro papà Gabriele che sin da piccolissimo, dall’età di 4 anni con la tua prima corsa di kart, ti ha accompagnato per mano stringendola forte a sé, trasmettendoti coraggio e passione. Con la tua dolce mamma, a cui esprimiamo le nostre più vive congratulazioni, ti ha seguito per tutta la carriera e siamo certi che quella mano è ancora lì, a stringere più forte che mai>>.

Quello del pilota Ferrari cariatese è un successo che arriva dopo tanti anni di sacrificio, duro lavoro e tanta gavetta. Oggi la coronazione di un grande sogno.



Fonte Ufficio Stampa – Comune Cariati

