Giovanni Tocci signore di Trieste. Doppio oro per il calabrese

La nuova stagione dei tuffi comincia come meglio non poteva per Giovanni Tocci. Il capitano della nazionale azzurra, tesserato per AQA Cosenza e C.S. Esercito, conquista Trieste dominando con due vittorie in due gare l’ormai “classico” Trofeo di Natale edizione 2023 che al Centro Federale “Bruno Bianchi” del capoluogo friulano ha visto in gara 112 atleti (in rappresentanza di 19 società) divisi in tre categorie: junior, ragazzi e senior.

TRAMPOLINO 3M – FINALE

Nei senior il doppio acuto dell’atleta di Rende classe 1994 che nella gara olimpica del trampolino, quella dai 3 metri, sfonda il mura dei 400 punti (410,60) lasciandosi dietro, a più di 20 punti, due atleti delle Fiamme Oro: Matteo Cafiero, di 11 anni più giovane (388,70) ed il conterraneo Francesco Porco (387,20), del 1999, tesserato anche per l’AQA.

CLASSIFICA (by FIN) POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 TOCCI Giovanni Centro Sportivo Esercito/AQA asd Cose 1994 410.60 2 CAFIERO Matteo GS Fiamme Oro/Canottieri M 2005 388.70 21.90 3 PORCO Francesco GS Fiamme Oro/AQA asd Cose 1999 387.20 23.40 4 CALDERARO Renato James GS Fiamme Oro 2003 372.55 38.05 5 VOLPE Antonio Bolzano Nuoto 2000 369.55 41.05 6 AUBER Gabriele G.S. Marina Militare/Trieste Tuff 1994 359.05 51.55 7 GIOVANNINI Riccardo GS Fiamme Oro 2003 312.10 98.50 8 VERZOTTO Julian Centro Sp.vo Carabinieri 2001 294.45 116.15 9 LARSEN Andreas Sargent GS Fiamme Oro/Circolo Cano 1999 289.40 121.20 10 ZANGARA Milo GS Fiamme Oro 2004 273.20 137.40 11 MION Luca Bolzano Nuoto 2004 269.40 141.20 12 TORRES GARCIA Leonardo Y Centro Sp.vo Carabinieri 2005 261.05 149.55 13 ZANCO Federico Blu 2006 asd – Torino 2003 258.00 152.60 14 CENTURIONI Flavio GS Fiamme Oro 2005 252.45 158.15 15 PALUMBO Emanuele Blu 2006 asd – Torino 2005 228.15 182.45

TRAMPOLINO 1M – FINALE

Meno di 24 ore dopo il bis di Tocci dal trampolino meno alto e doppietta calabrese con Porco al secondo posto. Il cosentino inverte la posizione con Matteo Cafiero che chiude terzo. In classifica anche Antonio Volpe, nono – ex AQA e oggi ala Bolzano Nuoto, che dai 3 metri aveva chiuso con un buon quinto posto, non molto distante dal podio.

Nella classifica per società di questa prima tappa di campionato l’AQA Cosenza si posiziona al settimo posto con 93 punti (in testa la M.R. Sport con 373 punti). Non solo Tocci e Porco dunque: per la squadra del presidente Manna da segnalare il 9° (dal trampolino 3m cat. Ragazzi) e il 7° posto (1m) di Mario Bucarelli. Nella categoria Junior Stefano Ferraro è 10° e Marco Xuan Sirianni 14° dal trampolino 3m; i due sono poi rispettivamente 12 e 17° dal metro. Infine Annarosa Morrone, Junior femmine, chiude al 16° posto dal trampolino 1m , mentre è 13° dai 3 metri.