Giovanni Tocci trionfa al Bolzano Diving Meet dal trampolino 3 m

COSENZA – Continua l’onda lunga di successi per Giovanni Tocci. Nella seconda giornata del “Bolzano Diving Meet” di tuffi primo gradino del podio con 416.00 punti dal trampolino metri tre per l’atleta del Centro Sportivo dell’Esercito Italiano e dell’AQA Cosenza. Una vittoria meritata per il tuffatore cosentino, che aveva chiuso le eliminatorie al secondo posto con 391.75 punti, giunta alla fine di una concreta sesta serie di tuffi in cui ha saputo approfittare anche dell’errore dell’atleta che lo precedeva. “Sono contento della gara che ho disputato anche se qualche piccolo errore c’è stato – sottolinea l’atleta azzurro – perché è stata una gara di alto livello. C’è da dire che nei tuffi non si può mai dire nulla fino alla fine. L’anno scorso è stato un anno particolare per via degli infortuni ma l’importante è rialzarsi”.

Bene anche Francesco Porco che ha chiuso al sesto posto con 336.55 punti, dopo avere chiuso al quarto con 359.10 punti le eliminatorie. “Sono comunque soddisfatto – osserva il tuffatore delle Fiamme Oro e dell’AQA Cosenza – sia delle eliminatorie che della finale. Peccato per quell’ultimo tuffo che era semplice da eseguire”.

CLASSIFICA finale trampolino 3 metri maschile POS COGNOME E NOME SOCIETA’ ANNO TOT DIST 1 ITA TOCCI Giovanni 31/08/1994 416.00 2 NZL STONE Liani 15/11/1996 408.90 7.10 3 SCO HEATLY James 20/05/1997 403.00 13.00 4 SUI SUCKOW Jonathan 380.15 35.85 5 SCO BEATTIE Ross 350.35 65.65 6 ITA PORCO Francesco 22/10/1999 336.55 79.45 7 CAN GOSSELIN-PARADIS Laurent 23/03/2001 335.40 80.60 8 SWE PETERSEN Elias 29/04/2003 307.70 108.30

Alla manifestazione che si concluderà Domenica 17 Luglio partecipano undici nazioni: Canada, Georgia, Irlanda, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, Romania, Svizzera, Slovacchia, Svezia, Ucraina e la società ospitante del Bolzano. Nello staff azzurro il tecnico dell’AQA Cosenza Lyubov Barsukova.

Il programma di domani

Nell’ultima giornata in programma la gara dal trampolino 1 metro (che vedrà impegnati ancora i calabresi Giovanni Tocci, Francesco Porco e Antonio Volpe) e il sincro dai 3 metri (Giovanni Tocci in coppia con Lorenzo Marsaglia e Francesco Porco con Andreas Sargent Larsen).