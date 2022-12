Giovanno Tocci ospite all’Itc Luigi Palma a Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (Cs) – A meno di un mese dall’intervento al convegno sul cyberbullismo dell’ex campione olimpico azzurro Daniele Masala (oggi professore universitario), un altro campione del mondo sportivo è stato invitato all’istituto d’istruzione tecnico commerciale superiore statale “Luigi Palma” di Corigliano. Lo scorso mercoledì 21 dicembre, infatti, alla presenza degli studenti del “Liceo Sportivo”, dei docenti e della dirigente scolastica, dott. Cinzia D’Amico, l’ospite di un nuovo e proficuo incontro è stato il tuffatore cosentino Giovanni Tocci. Cresciuto nella Cosenza Nuoto, l’atleta bruzio – tesserato anche con il centro sportivo dell’Esercito – oltre a vantare due partecipazioni alle olimpiadi, tra i suoi tanti allori in azzurro ha conquistato un bronzo ai mondiali del 2020 a Budapest e, la scorsa estate 2022, ha vinto un argento nel sincro da metri tre, un bronzo individuale nel trampolino metri uno e un altro bronzo nel trampolino da metri tre, sempre individuale, agli Europei di Roma.

Tocci, contattato e invitato dal professore Francesco Florio, si è dimostrato sin da subito disponibile ad incontrare i ragazzi e rispondere alle loro domande. Appuntamento tenutosi presso l’auditorium – aula magna dell’istituto dove campeggiava un simpatico striscione con su scritto: «Benvenuto a Giovanni Tocci, medaglia di bronzo ai mondiali di Budapest. Grazie per questo “Tuffo” al “L. Palma” di Corigliano”». Una testimonianza positiva quella proposta dal tuffatore Tocci che rappresenta un ragazzo calabrese che attraverso la passione e i sacrifici ha coltivato e coltiva il suo talento arrivando ad agguantare successi prestigiosi. Con l’augurio che possa raggiungere nuovi allori, magari alle prossime olimpiadi di Parigi 2024 dove è in corsa per le qualificazioni, Giovanni Tocci nelle sue dichiarazioni ha esposto la sua esperienza di atleta nonché di studente vista la sua recente laurea in lingue. Esempio lampante quello di Tocci che nella vita si possono raggiungere ottimi risultati sia in campo scolastico che in ambito sportivo senza tralasciare nulla. Messaggio fondamentale del come la scuola non si oppone allo sport e viceversa, anzi ben integrandosi e camminando a braccetto e di pari passo possono donare una crescita completa ai giovani oltre che diversi appagamenti. Messaggio più diretto e azzeccato non poteva esserci per gli allievi dell’indirizzo del “Liceo Sportivo” dell’Itc “L. Palma” che, attraverso queste notevoli testimonianze, hanno potuto prendere atto del pensiero e del percorso di vita che ci sta dietro ad un ragazzo, per giunta della propria terra, capace di arrivare a toccare con tanto impegno e sudore mete lungimiranti sia in campo didattico che sportivo.

Crist. Fiorent.