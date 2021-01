CITTANOVA (RC) – Cambio in panchina per la Cittanovese che ha sollevato dall’incarico guida tecnica della prima squadra Pietro Infantino. Al suo posto subentra Graziano Nocera, già vice allenatore di Infantino e di allenatore della compagine Juniores – Under 19.

Insieme a Nocera, proseguiranno nel lavoro al servizio del progetto giallorosso tutti i componenti dello Staff.