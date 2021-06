Il C.T. delle Nazionali Giovanili Walter Bolognani a Cosenza per il Meeting di nuoto

COSENZA – In occasione del “Meeting di Nuoto Città di Cosenza” è ripresa la formazione tecnica degli allenatori della FIN Calabria. Il Commissario Tecnico delle Nazionali Giovanili, Walter Bolognani, presente alla tre giorni dell’evento sportivo del nuoto calabrese, ha presentato nel corso di un incontro – confronto, le linee guida di una corretta gestione di gara da parte dei giovanissimi e dei giovani, mettendone in rilievo i vari step e portando dei contributi dal punto di vista fisiologico, statistico e metodologico. “Il bambino – ha sottolineato Walter Bolognani – è fatto di istinto e tende ad esprimere subito il proprio potenziale, consumando immediatamente le energie, che se dosate opportunamente gli consentirebbero una migliore prestazione, cosa diversa invece nell’atleta evoluto”. All’iniziativa è intervenuto il Presidente della FIN Calabria. ”Questi incontri – ha evidenziato Alfredo Porcaro, n.1 Fin Calabria – sono promossi in sinergia col Consigliere Nazionale con delega al Settore Istruzione Tecnica, Prof. Roberto Del Bianco, nel segno della continuità di crescita del settore tecnico del Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto”.