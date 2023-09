Il Catanzaro sbanda col Parma. Al sabato il pareggio del Cosenza al 99′

Nello scontro al vertice della 5^ giornata sconfitta sonora del Catanzaro con il Parma che sale in vetta alla classifica in solitaria. La manita dei ducali al Ceravolo è firmata da Man (18′), Benedyczak (doppietta, 25′-40′ ), Partipilo (47′ ), Colak (84). Per i giallorossi è la prima sconfitta in cinque partite.

Nelle gare del sabato pomeriggio pareggio al cardiopalma del Cosenza in casa. Rossoblù prima in vantaggio con Venturi al 9′, poi raggiunti da Casiraghi (66′) e superati con la rete di Odogwu (75′). Ma al 90′ + 9′ la rete casalinga di Mazzocchi evita la terza sconfitta consecutiva della squadra di casa.

CLASSIFICA AGGIORNATA