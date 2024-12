Il Cosenza chiude il 2024 con una sconfitta, Sassuolo show nel finale

REGGIO EMILIA – Sconfitta che fa male quella subita dal Cosenza in casa del Sassuolo. I calabresi crollano nel finale: a nulla serve l’illusorio vantaggio di Venturi.

La cronaca del match

Parte subito forte il Sassuolo con un contropiede al 2′ non finalizzato al meglio da Berardi. I neroverdi insistono con Doig, ma il tiro di piatto viene respinto da Micai. Il Cosenza si divora una occasione d’oro che capita sui piedi di Kouan: al minuto 16 il centrocampista calcia di potenza e con poca precisione. La formazione calabrese ci crede e con uno scatto di Ciervo si trova dinanzi all’area di rigore senza però superare Moldovan. Mister Alvini chiede ai propri calciatori di coprire qualsiasi spazio, giocando la sfera in maniera ragionata, padroni di casa con il chiaro intento di sbloccare il risultato, proporre bel gioco e conseguente circolazione della palla dal basso. Il Sassuolo va vicino al gol prima con Laurienté e poi con Thorstvedt: nel primo caso Micai si oppone, nel secondo il calciatore neroverde sbaglia in malo modo.

Durante la ripresa è sempre il Sassuolo ad iniziare con maggiore convinzione. Giocata nello stretto al 5′ e tiro in diagonale di Laurienté. Dall’altro lato c’è un gol di Florenzi annullato al 15′ per posizione di fuorigioco da parte del compagno Strizzolo. Il Cosenza passa in vantaggio con Venturi che corregge un tiro di Charlys. Berardi e Boloca ci provano in tutti i modi, ma Micai si supera in entrambe le occasioni ed evita il pari. La formazione neroverde cerca di giocare di forza e rabbia, i calabresi però resistono. Al 35′ Thorstvedt fa tremare la difesa rossoblù: palla alta sopra la traversa. L’assalto nel finale premia Moro che di forza fa 1-1. Il Sassuolo viene premiato e con Lipani ribalta il risultato a pochi minuti dal finale: i calabresi crollano.

Il tabellino di Sassuolo-Cosenza

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig (11′ st Pieragnolo); Ghion (26′ st Lipani), Boloca; Berardi (47′ st Iannoni), Thorstvedt, Laurienté (47′ st Antiste); Russo (11′ st Moro). In panchina: Satalino, Obiang, Paz, Lovato, D’Andrea, Cristante, Miranda, Pierini. Allenatore: Grosso.

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ciervo (18′ st Ricciardi), Kourfalidis, Charlys (42′ st Mauri), Cimino (42′ D’Orazio); Kouan, Florenzi (32′ st Rizzo Pinna), Strizzolo (18′ st Zilli). In panchina: Baldi, Vettorel, Martino, Fumagalli, Ricci, Hristov. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina. Assistenti: Gamal Mokhtar di Lecco e Alberto Bianchini di Lucca. Quarto ufficiale: Mattia Drigo di Portogruaro. VAR: Fabio Maresca di Napoli. AVAR: Fabio Gualtieri.

MARCATORI: 15′ st Venturi (C), 41′ st Moro (S), 45′ st Lipani (S).

NOTE: spettatori 5mila circa di cui 381 ospiti. Ammoniti: Toljan (S), Zilli, Charlys, Venturi (C). Angoli: 7-0. Recupero: 0′ pt, .