Il Cosenza resta in B! Rossoblu in festa

I tormenti di una stagione difficile sono accantonati: il Cosenza è salvo e può festeggiare la sua sesta stagione in Serie B consecutiva, pronto a ritrovare il Catanzaro e la Reggina in cadetteria.

Il Brescia retrocede in Serie C dopo 38 anni e al termine di una partita finita nel caos con annessa invasione di campo da parte dei tifosi bresciani.

Il play-out di ritorno

Al Rigamonti la squadra di casa spinge e sblocca al 74′ con un gran gol di Bisoli che avrebbe fatto proseguire il match ai supplementari in virtù dell’1-0 del Cosenza all’andata. Ma c’è Meroni in agguato che al 95′ firma di testa il pari salvezza per i rossoblù.

Poco prima della fine il caos: pioggia di fumogeni ed invasione dei tifosi di casa. Arriva la Polizia in campo e l’arbitro Massa interrompe la gara che, dopo oltre mezz’ora, non riprenderà.

Il tabellino della partita:

BRESCIA – COSENZA 1-1

BRESCIA: Andrenacci, Karacic, Adorni, Rodriguez, Aye, Mangraviti (19′ st Galazzi), Cistana, Labojko (14′ st Van De Looi), Bjorkengren, Bisoli, Listkowski (14′ st Bianchi)

A disposizione: Lezzerini, Ndoj, Adryan, Niemeijer, Olzer, Pace, Scavone

Allenatore: Gastaldello

COSENZA: Micai, Brescianini, Rigione, D’Urso (14′ st Zilli), D’Orazio, Meroni, Nasti, Venturi (14′ st Vaisanen), Martino (43′ st Rispoli), Florenzi (29′ st Cortinovis), Voca (1′ st Praszelik)

A disposizione: Marson, Calò, Kornvig, Finotto, Marras, La Vardera, Arioli

Allenatore: Viali

ARBITRO: Sig. Massa Davide di Imperia ASSISTENTI: Sig. Meli Filippo di Parma, Sig. Alassio Stefano di Imperia IV UFFICIALE: Sig. La Penna Federico di Roma 1 VAR: Sig. Mazzoleni Silvio di Bergamo AVAR: Ayroldi Giovanni di Molfetta

MARCATORI: 28′ st Bisoli (B), 45+5′ st Meroni (C)

NOTE: Spettatori totali: 15.235 Ammoniti: 22′ pt Martino (C), 31′ pt Nasti (C), 35′ pt Labojko (B), 38′ pt Voca (C); 24′ st Cistana (B), 32′ st Rodriguez (B) Espulsioni: 45+8′ st Rigione (c) Recupero: 2′ pt; 5′ st.

