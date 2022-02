Il Cosenza vince la Coppa Italia regionale femminile

Il Cosenza vince l’edizione 21/22 della Coppa Italia Regionale di Calcio Femminile. Al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, al termine di una gara avvincente, le rossoblù hanno battute le ragazze della Promosport.

La cronaca

Prima frazione in cui le rossoblu del tecnico Orlando prendono da subito le redini delle operazioni con Cinque e Conte senza riuscire a sbloccare il parziale, mentre la Promosport di Mister Crupi e del Vice Angotti cerca di pungere in contropiede facendosi largo tra le maglie cosentine con Cardamone e Tibullo. Pochissime le occasioni degne di nota ed il primo tempo va in archivio a reti inviolate, le difese hanno la meglio sugli attacchi. La seconda frazione di gioco diventa più vivace ed il Cosenza trova la rete del vantaggio già al secondo minuto con il suo numero dieci Conte, bellissima la sua conclusione da fuori area che si va ad infilare sotto la traversa. La compagine cosentina continua a spingere alla ricerca del gol della sicurezza e lo trova al diciannovesimo minuto quando Paura, subentrata da pochi minuti, centra lo specchio imitando la stessa traiettoria vincente della sua compagna. Nel finale girandola di sostituzioni, su tutte quella della Cardamone, uscita in barella a seguito di un contrasto di gioco. Non c’è più tempo per rientrare in gara per la Promosport, il Cosenza controlla le ultime fasi di gioco e può alzare il trofeo festeggiando nel tripudio dei numerosi tifosi accorsi in massa all’evento conclusivo.

NSD PROMOSPORT – COSENZA CALCIO 0-2 (pt 0-0)

PROMOSPORT: Rispoli (28′ st Bajraktari), De Marco, Di Cello (21′ st Meduri), Stranieri, Mancuso, Criseo, Tibullo (7′ st Cognetto), Colonna (7′ st Surace), Giudice, Gattuso, Cardamone (28′ st De Leonardo). In panchina: Zappoli, Gigliotti, Farrell, Miceli. All. Crupi

COSENZA: Gradolone, Cariati, Puntillo, Mirafiore (11′ st Paura), Esposito (35′ st Ferrarello), Eusebio, Morelli (11′ st Perrotta), Cinque, Le Piane (35′ st Arturi), Conte (90′ Gjonaj), Mauro. In panchina: Debartolo, Domma, Leale, Lucanto. All. Orlando

ARBITRO: Sig.ra Martina Pia Mannarino (Sez. di Paola). ASSISTENTI: Assistenti: Sig.ra Elisa Lavarra (Sez. di Cosenza) e Sig. Tommaso Gaetano (Sez. di Lamezia Terme)

MARCATRICI: 2′ st Conte (CS) 19′ st Paura (CS)

NOTE: Stadio “Centro Tecnico Federale”, Catanzaro. Ammoniti: 16’ st Mauro. Recupero: 0’ pt, 4’ pt