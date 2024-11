Il gran gol di Florenzi non basta, pari fra Cosenza e Salernitana

COSENZA – Prima Florenzi e poi Verde, un punto a testa per Cosenza e Salernitana. Una disattenzione costa cara ai calabresi: ora testa alla trasferta insidiosa in quel di Brescia.

La cronaca della gara

La formazione di casa trova il gol con Strizzolo, ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco: decisione confermata anche dal VAR. Il match è alquanto blando al cospetto di due formazioni che tentano un ragionato possesso palla senza però affondare il colpo. Il Cosenza prova ad accendere il match al 29′ con Charlys: palla ribattuta dalla difesa e spazzata fuori dall’area di rigore. La Salernitana non sta a guardare e con un pallonetto di Soriano non inquadra la porta al minuto 34. Giocata in bello stile del Cosenza che passa in vantaggio: palla filtrante di Strizzolo e colpo di potenza di Florenzi che manda in estasi il pubblico di casa.

Durante la ripresa è il Cosenza a partire subito a caccia del gol. Cross dalla destra di Ricciardi, colpo di testa di Fumagalli e palla fuori di poco. Grave ingenuità dei calabresi e gol degli ospiti. Charlys perde palla a centrocampo, Martino atterra un avversario e l’arbitro fischia la massima punizione: Verde non sbaglia e pareggia i conti. Sempre Verde gioca in bello stile al 30′ si accentra e prova la conclusione di potenza: Micai manda in angolo. I tanti cambi da ambo le parti non sortiscono alcun effetto e per questo il risultato resta in parità.

Il tabellino di Cosenza-Salernitana

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Martino, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (32′ st Sankoh), Charlys (41′ st Rizzo Pinna), Kouan, Ricci (1′ st D’Orazio); Florenzi; Fumagalli (27′ st Ciervo), Strizzolo (1′ st Mazzocchi). In panchina: Vettorel, Cimino, Zilli, Venturi, Mauri, Hristov, Begheldo. Allenatore: Alvini.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Jaroszynski (13′ st Njoh); Hrustic, Amatucci (26′ st Maggiore), Soriano (33′ st Ruggeri); Verde (33′ st Kallon), Wlodarczyk, Dalmonte (13′ st Braaf). In panchina: Corriere, Salvati, Gentile, Velthius, Nwankwo, Torregrossa, Ghiglione. Allenatore: Martusciello.

ARBITRO: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, assistenti: Francesco Cortese d ella sezione di Palermo e Andrea Bianchini della sezione di Perugia. Quarto uomo: Valerio Vogliacco di Bari. Var: Luigi Nasca della sezione di Bari. Avar: Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata.

MARCATORI: 36′ pt Florenzi (C), 19′ st Verde rig (S).

NOTE: spettatori 7.440 circa di cui 806 ospiti. Ammoniti: Ricci, Martino, Kouan (C), Stojanovic, Wlodarczyk, Braaf (S). Angoli: 3-3. Recupero: 1′ pt, 4′ st.