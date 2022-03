Il Locri è granDe! Il cavalluccio alato lascia l’Eccellenza

Festa grande domenica pomeriggio allo stadio “Macrì” per la matematica promozione del Locri in serie D grazie al poker al Gioiosa Jonica che vale il tripudio amaranto. Tra i più acclamati nel post-gara il tecnico Renato Mancini che porta un’altra squadra calabrese in Serie D dopo il Sersale dello storico triplete. E’ la seconda volta che i reggini vincono il torneo di Eccellenza, la prima nella stagione 2017/2018.

Sconfitte entrambe le antagoniste: la Reggiomediterranea cade sul campo del Città di Acri (che ha messo i playoff nel mirino), mentre la Morrone si ferma su quello del Roccella. Ne approfitta la Paolana, che balza al secondo posto grazie alla vittoria casalinga sulla Bovalinese. Sersale ko al “Ferrarizzi” contro il CotroneiCaccuri, Scalea corsaro sul terreno di gioco dello Stilomonasterace. Pari nel derby tra Gallico Catona e Bocale, ma anche nella sfida tra Soriano ed Isola Capo Rizzuto. (Foto Facebook A.C. Locri 1909)

Di seguito i risultati (by Lnd Calabria)