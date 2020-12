Il Napoli fa poker a Crotone

CROTONE: Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pedro Pereira (40’st Eduardo), Molina, Petriccione, Benali (36’pt Vulic), Reca; Messias, Simy (40’st Dragus). A disp: Festa (GK), Djidji, Golemic, Magallan, Riviere, Zanellato, Crociata, Rojas, Siligardi. All. Stroppa

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (83’ Maksimovic), Mario Rui; Bakayoko (33’st Lobotka), Demme; Lozano (33’st Politano), Zielinski (24’st Mertens), Insigne (33’st Elmas); Petagna. A disp: Meret (GK), Contini (GK), Ghoulam, Fabian, Politano, Llorente. All. Gattuso

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 31’pt Insigne, 13’st Lozano, 31’st Demme, 46’st Petagna

NOTE – Ammoniti: Koulibaly (N), Cuomo (C), Pedro Pereira (C), Reca (C), Lobotka (N), Politano (N). Espulso: 5’st Petriccione (C). Recuperi: 2′ pt, 3′ st.

Il Crotone di Giovanni Stroppa, al termine di un’altra buona prova, non riesce a portare a casa risultato e punti e viene sconfitto a domicilio per Quattro reti a zero dal Napoli di Gennaro Gattuso.

I rossoblù partono con due cambi rispetto alla gara di Bologna, Cuomo e Benali per Magallan e Vulic. Gli azzurri, in albiceleste in omaggio a Maradona, si presentano con Petagna e Bakayoko, al rientro dalla squalifica. All’avvio subito una buona occasione per Petagna, ma poi gli squali prendono confidenza e iniziano a giocar bene impensierendo la retroguardia partenopea con Benali (12’) e Messias (21’). Ma poi gli ospiti prima sfiorano il vantaggio al 24’ (gran parata di superCordaz su Petagna), e poi lo ottengono con un eurogol di Insigne al 32’: tiro a giro che si insacca nel sette. Il Crotone prova a reagire ma perde Benali, sostituito per un affaticamento muscolare da Vulic. Proprio il serbo ha il pallone dell’1-1 su bel cross di Molina (37’) ma Ospina respinge e il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni. Dopo quattro minuti della ripresa l’episodio che indirizza definitivamente il risultato: fallo di Petriccione a centrocampo: Marinelli viene richiamato dal VAR e lo espelle. È un duro colpo per i rossoblù, che non riescono più a macinare il loro gioco e subiscono prima lo 0-2 al 59′ (cross dalla sinistra di Insigne per l’inserimento di Lozano che ha tutto il tempo per controllare e superare l’incolpevole Cordaz), e poi lo 0-3 al 76’ (preciso diagonale di Demme). L’ultimo quarto di gara viene scandito principalmente dai cambi, ma gli ospiti trovano anche il tempo per la quarta rete, con Petagna al 91’. (Foto: F.C. Crotone)

Prossimo turno

Ora c’è da preparare la fondamentale gara di sabato prossimo in casa contro lo Spezia.