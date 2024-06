Il pilota cariatese Antonio Fuoco (Ferrari) vince la 24 Ore di Le Mans

Incredibile vittoria della Ferrari per il secondo anno di fila alla 24 Ore di Le Mans. Il team in rosso formato dal calabrese Antonio Fuoco (di Cariati, CS) , dal danese Nicklas Nielsen e dallo spagnolo Miguel Molina, trionfa al termine di una lunga ed estenuante battaglia con Toyota n. 7 di José Maria Lopez, Kamui Kobayashi e Nyck De Vries.

Sul podio anche l’altra Ferrari, la 499P N.51 di Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi, vincitrice lo scorso anno della classica dell’autobilismo.

Per la Ferrari si tratta dell’11esima vittoria nell’albo d’oro della maratona endurance francese, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta lo scorso anno.

Una vittoria resa ancora più bella perché arrivata al netto delle difficoltà incontrate dal team e di qualche problema di strategia.

(Foto Instagram Antonio Fuoco)

Il messaggio di Leclerc e quello di Franz Caruso

“Contentissimo per te. Te la meriti tutta, sei un grande. Il tuo papà sarà felicissimo per te da lassù. Ti voglio bene”, è il dolce messaggio arrivato su Instagram per il pilota cosentino classe ’96 da parte del compagno della Ferrari e amico Charles Leclerc.

Fra i primi a congratularsi con Fuoco anche il sindaco di Cosenza Franz Caruso: “Quella di Antonio Fuoco è una splendida affermazione che riempie d’orgoglio tutta la Calabria e noi cosentini in particolare. Siamo fieri di questo magnifico successo e aspettiamo Antonio Fuoco nella casa comunale per esternargli la nostra ammirazione e la nostra riconoscenza”.