Il tiratore calabrese Natale Siciliano conquista il pass per il mondiale IDPA in America

Natale Siciliano, originario di Rossano (CS), a soli 37 rappresenterà l’Italia in America, grazie alla convocazione per poter partecipare al mondiale IDPA (International Defensive Pistol Association), traguardo raggiunto dopo tanti allenamenti e tante vittorie che lo hanno portato ai massimi risultati. Con la sua grande passione per le armi, è l’unico calabrese che partecipa nella massima categoria, ovvero quella di Master nella Division SSP.

Natale è sempre stato spinto da una grande passione per lo sport sin da piccolo. Decide di iniziare a frequentare in modo amatoriale i poligoni di tiro nel 2017, dopo essersi ripreso da un brutto incidente, che lo aveva tenuto lontano dal lavoro e dallo sport. La sua passione per le armi cresce sempre di più, infatti, nel 2017 diventa a pieni voti istruttore di tiro tattico difensivo, corso indetto dalla prestigiosa fabbrica d’armi Pietro Beretta di Gardone Val Tropria (Brescia) e successivamente istruttore di tiro statico nel poligono di Roccamassima (LT).Dopo essersi avvicinato al mondo del tiro difensivo e statico a fine 2020 e dopo aver vinto gare di club nei vari poligoni del Lazio e aver fatto corsi di tiro di cui il più importante, con il pluricampione del mondo l’americano Bob Vogel, inizia il tiro difensivo IDPA.

La sua passione per il tiro con arma corta e le armi in generale lo porta ad applicarsi in diverse discipline di tiro in cui doppia azione in cui vince il titolo di 1 master SSW division e il titolo di primo tra tutti i militari 2022 e primo tra tutti i militari nel 2021 e nel 2023 inizia il tiro dinamico dove raggiunge nel campionato federale 1 posto D nel 2023 della (MA7) Calabria e ottiene la classificazione di A. Nella sua carriera sportiva si è sempre contraddistinto, vincendo per ben 24 volte il titolo di high militari e 7 volte il premio most accurate (tiratore più preciso) e dopo aver partecipato a vari Campionati Nazionali ed Europei decide di andare e provare a misurarsi dopo tre anni di attività di tiro e portando i colori dell’Italia nonché l’unico rappresentante calabrese e inoltre unico military nel suo lavoro a partecipare a ottobre 2023 al Mondiale di tiro difensivo che si svolgerà in America (USA) a Talladega che vedrà la partecipazione di circa 400 tiratori provenienti da tutto il mondo.