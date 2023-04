Il torball sbarca a Rende. Week-end con due giornate del campionato di serie B

RENDE (CS) – Il 22 e il 23 aprile c.a. si svolgeranno presso il Palazzetto Sport di Quattromiglia, sito in Via Meucci, Rende (CS), la 3ᵃ e la 4ᵃ giornata del Campionato Nazionale di Serie B di Torball organizzato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi. Le giornate vedranno la presenza di 6 squadre provenienti da varie regioni della penisola (in particolare, Calabria, Sardegna, Lombardia, Sicilia e Basilicata) gareggiare sul campo di uno tra gli sport paralimpici e inclusivi nati per le persone cieche e ipovedenti, ma sempre più diffuso fra i normovedenti. Non a caso molte delle squadre presenti vedono la partecipazione di ragazzi senza disabilità visiva: un concreto esempio di inclusione. Dopo una breve presentazione al cospetto delle autorità istituzionali regionali e locali invitate, le sessioni di gioco prenderanno avvio alle 15:00 del pomeriggio di sabato 22 fino alle 18:00 della sera, per riprendere alle 8:30 di domenica 23 e proseguire fino alle 13:00.

Invitiamo la cittadinanza tutta a prendere parte alle giornate: l’inclusione si fa anche sugli spalti. Portare tutti a conoscenza degli sport paralimpici costituisce una pietra miliare irrinunciabile per sedimentare una nuova visione del mondo sportivo in cui le attività paralimpiche non vengano considerate come subalterne alle altre espressioni motorie. Quindi saremo ben lieti di accogliervi insieme a tutto il nostro staff e a i nostri sponsor per allietare il vostro weekend con tanto sport e con atleti straordinari.