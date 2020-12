CROTONE – Immacolata di lavoro per gli squali, impegnati questa mattina al centro sportivo “Antico Borgo”.

Attivazione, lavoro aerobico, possessi palla e partitella finale il menu del giorno. Seduta differenziata per Benali, uscito anzitempo domenica sera per affaticamento al polpaccio, e Rispoli, sulla via del recupero. Terapie e palestra per Cigarini.

Per domani è prevista ancora una seduta mattutina.