In Calabria per la prima volta una tappa del Beach Bocce Tour 2021

CATANZARO – Il Beach Bocce Tour 2021, torneo federale itinerante della disciplina boccistica più “estiva” di tutte, sta per entrare nella sua fase più calda. Ma prima delle finali – in programma a Marina di Grosseto l’11 e il 12 settembre prossimi -, farà tappa in Calabria domenica 5 settembre, a Catanzaro Lido, sul lungomare di Giovino; ad ospitarla sarà il Lido Valentino Beach Club.

La tappa calabrese, valida come qualificazione sulla strada di Grosseto, è stata fortemente voluta dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Bocce ed è frutto del lavoro in sinergia con il referente regionale del beach bocce, Saverio Rotundo, dell’arbitro regionale Vitaliano Palaia e della delegazione provinciale Fib di Catanzaro

Il tour federale del Beach Bocce, anche nell’estate 2021, sta riscuotendo un grande successo nonostante le criticità relative all’emergenza sanitaria. «Le bocce al mare rappresentano il miglior veicolo promozionale per la nostra disciplina sportiva – ha affermato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis –. Insieme al Consiglio Federale e all’impegno di coloro che organizzano le tappe territoriali, col coordinamento di Gregorio Gregori, siamo riusciti a trasformare uno dei passatempi più diffusi sulla spiaggia in una competizione sportiva, che regala l’opportunità di vivere un fine settimana all’insegna del Beach Bocce con la possibilità, da parte di tutti, senza alcuna distinzione, di vincere un titolo italiano».

Non mette freni all’entusiasmo il presidente del Comitato regionale della Fib Calabria Francesco D’Ambrosio: «Ospitare per la prima volta una tappa del Beach Bocce Tour è per la Fib Calabria un grande traguardo. Il mio ringraziamento va al nostro delegato del beach bocce Saverio Rotundo che è riuscito ad organizzare la manifestazione in poco tempo. Abbiamo le potenzialità di fare bella figura e di migliorare in prospettiva della prossima stagione. E magari, chissà, poter ospitare qui le finali nazionali». «I tempi stretti sono stati una sfida ma ho cercato di mettere in campo tutta la mia esperienza organizzativa», spiega Saverio Rotundo.

Al Beach Bocce Tour si gioca a coppie e le iscrizioni verranno chiuse il 3 settembre. La coppia vincitrice rappresenterà la Calabria alle finali nazionali a Marina di Grosseto.

La manifestazione comincerà a partire dalle ore 10 e tra una sfida e l’altra non mancheranno momenti di animazione musicale latina ed esibizioni di tango argentino.

Costo di iscrizione: 20 euro a coppia. Per i non ancora tesserati Fib è prevista in omaggio la tessera sociale.

Per info e iscrizioni: tel. 3392978129 (Saverio Rotundo) – 3662579748 (Vitaliano Palaia).