Italia sul tetto d’Europa, tra i campioni ci sono anche due calabresi

COSENZA – Esultanza e gioia per la vittoria dell’Italia che conquista il titolo d’Europa allo stadio di Wembley, dopo oltre mezzo secolo dall’ultima premiazione. Anche la Calabria e la provincia di Cosenza festeggia tutta la squadra ma, in particolare, i due campioni calabresi Domenico Berardi nato a Cariati ma cresciuto a Bocchigliero ed Emerson Palmieri dos Santos, nato in Brasile ma naturalizzato grazie al nonno materno di Corigliano-Rossano. Un pezzo di terra brutia sul podio europeo che inorgoglisce ulteriormente i calabresi.

Il Comune di Bocchigliero ha omaggiato il compaesano Berardi con due manifesti alle due entrate del paese (in Via Russi e presso Il Girone) recanti la scritta “Benvenuti a Bocchigliero – Il Paese di Domenico Berardi”. Mimmo è nato a Cariati ma, fino al trasferimento a Sassuolo, è sempre vissuto a Bocchigliero con i genitori Maria e Luigi