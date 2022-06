Italtuffi: Giovanni Tocci fra gli azzurri in partenza per il mondiale di Budapest

ROMA – Il direttore tecnico Oscar Bertone ha scelto gli azzurri che formeranno l’Italtuffi per i Mondiali di Budapest in programma dal 26 giugno al 3 luglio alla Duna Arena, impianto solitamente magico per la nazionale.

Il calabrese Tocci fra i più attesi

Questi i convocati da Bertone: Maia Biginelli (Fiamme Oro), Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Matteo Santoro (MR Sport F.lli Marconi), Eduard Timbretti Gugiu (CS Esercito/Blu 2006) e, appunto, Giovanni Tocci (CS Esercito). Per il tuffatore cresciuto nell’AQA Cosenza Nuoto si tratta di un gradito ritorno nella capitale magiara dopo il bronzo conquistato nel 2017 dal trampolino 1 m.

Nello staff tecnico della Nazionale, oltre ad Oscar Bertone, i tecnici Francesco Dell’Uomo, Tommaso Marconi, Benedetta Molaioli, Lyubov Barsukova e Claudio Giuseppe Leone, il medico Matteo Catananti e la fisioterapista Valentina Tisci.

La nazionale fino al 21 giugno rimarrà in collegiale al Centro tecnico federale di Roma; poi il giorno successivo la partenza per la capitale ungherese.

Programma gare

1^ giornata – domenica 26 giugno

9.00 Sincro trampolino 3 metri mas – Preliminari

con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia

12.00 Piattaforma fem – Preliminari

con Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli

16.00 Sincro trampolino 3 metri mas – FINALE

18.30 Piattaforma fem – Semifinali

2^ giornata – lunedì 27 giugno

9.00 Trampolino 3 metri mas – Preliminari

con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia

16.00 Trampolino 3 metri mas – Semifinali

19.00 Piattaforma fem – FINALE

3^ giornata – martedì 28 giugno

10.00 Sincro piattaforma mas – Preliminari

con Andreas Sargent Larsen e Eduard Timbretti Gugiu

16.00 Trampolino 3 metri mas – FINALE

19.00 Sincro piattaforma mas – FINALE

4^ giornata – mercoledì 29 giugno

10.00 Trampolino un metro fem – Preliminari

con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

14.30 Team Event – FINALE

17.00 Trampolino un metro fem – FINALE

19.00 Sincro trampolino 3 metri mixed – FINALE

con Chiara Pellacani e Matteo Santoro

5^ giornata – giovedì 30 giugno

10.00 Sincro piattaforma fem – Preliminari

Nessuna coppia italiana in gara

12.00 Trampolino un metro mas – Preliminari

con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia

17.00 Trampolino un metro mas – FINALE

19.00 Sincro piattaforma fem – FINALE

6^ giornata – venerdì 1 luglio

10.00 Trampolino 3 metri fem – Preliminari

con Elena Bertocchi e Chiar Pellacani

16.00 Trampolino 3 metri fem – Semifinali

19.00 Sincro piattaforma mixed – FINALE

con Eduard Timbretti e Sarah Jodoin di Maria

7^ giornata – sabato 2 luglio

10.00 Piattaforma mas – Preliminari

con Andrea Sargent Larsen ed Eduard Timbretti

16.00 Piattaforma mas – Semifinali

19.00 Trampolino 3 metri fem – FINALE

8^ giornata – domenica 3 luglio

11.00 Sincro trampolino 3 metri fem – Preliminari

con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

15.00 Sincro trampolino 3 metri fem – FINALE

17.00 Piattaforma mas – FINALE