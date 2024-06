Kart, grande partecipazione al primo “Rental Trophy” di Torremezzo

Il rombo dei motori ha catturato l’attenzione dei vacanzieri di inizio estate che hanno avuto modo di assistere alla prima edizione del “Rental Trophy”, gara di go-kart che si è svolta sul tracciato della pista di Torremezzo.

La gara ha visto la partecipazione di otto equipaggi (Full Driver, Giusy Kart, Sap, MTR Team Racing, KRS, Spados, Martire Motors, Top Fruit) ognuno composto da quattro piloti amatoriali. La competizione si è svolta in stile “Le Mans”, con i piloti che hanno dovuto effettuare pit stop per il cambio alla guida.I driver si sono alternati alla guida dei kart ogni trenta minuti, per una full immersion di oltre due ore che ha messo a dura prova la tenuta dei partecipanti lungo un percorso di un chilometro particolarmente tecnico. Prima della gara di endurance si sono svolte le prove di qualificazione: trenta minuti durante i quali è stata definita la griglia di partenza. A portarsi a casa il trofeo è stato il team Full Driver che ha avuto la meglio sul Giusy Kart e MTR Team Racing che hanno completato il podio.

L’evento motoristico, il primo di una serie che caratterizzerà l’estate di Torremezzo, ha offerto momenti di vera e propria adrenalina sportiva alternati a momenti di divertimento per gli spettatori che ha contribuito ad avvicinare anche semplici curiosi al mondo del kart. Grazie all’impegno degli organizzatori della ASD Full Speed Karting e Gabry Driver Racing Team e alla passione dei partecipanti, il primo “Rental Trophy” ha regalato emozioni uniche agli appassionati del motorspo