Kickboxing, atleti calabresi finalisti ai Campionati Italiani Assoluti di Roma

COSENZA – Sabato 15 e domenica 16 maggio, presso il Palatorrino di Roma, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti.

A rappresentare la Calabria gli atleti di due società della provincia di Cosenza: la ASD Royal Fitness Club del maestro Danilo Bruno e la ASD Cobra Team Cosenza del maestro Domenico Massarini.

Giuseppe Barone, di Mendicino secondo classificato nella categoria -57 di Lowkick terza serie,

«Si è trattata di un’esperienza unica – ha asserito Barone -, ringrazio l’organizzazione della Federkombat, il Presidente Milano e il maestro Massimo Liberati. Ringrazio il maestro Danilo Bruno per avermi dato la possibilità di esordire nel Contatto Pieno e partecipare a questo evento fantastico. Continueremo ad allenarci per il prossimo match». Barone è stato costretto al ritiro in finale contro l’atleta della “ASD cskb”, Touissi Adam, lombardo, per uno stiramento al quadricipite femorale che non gli ha permesso di portare a termine l’incontro.

Soddisfazione in casa Royal dunque, non solo per Barone.

Sul secondo gradino del podio anche il -63kg Daniele Filice K1 che ha terminato la finale solo per decisione della commissione medica, dopo aver subito un colpo allo sterno che lo ha bloccato per qualche secondo.

Stesso piazzamento per la -65 kg Maria Teresa Talarico della Cobra Team Cosenza del maestro Domenico Massarini che ha incrociato i guanti, nella finale di Lowkick prima serie, con l’esperta atleta di Matera Debora Fiorino. Per la sangiovannese, sconfitta per un punto scaturita al termine di un match combattutissimo fino all’ultimo secondo.