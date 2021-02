La Reggina si riconferma: 1-0 all’Entella

Secondo successo consecutivo per la Reggina che, dopo la vittoria di Pescara, supera in casa la Virtus Entella per uno a zero grazie alla rete di Montalto su calcio di rigore. Di certo un buon viatico per gli amaranto in vista del derby di lunedì prossimo a Cosenza (ore 21.00).

REGGINA – VIRTUS ENTELLA 1-0

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara (94′ Loiacono); Bianchi (67′ Crimi), Crisetig; Edera (67′ Liotti), Folorunsho, Rivas (62′ Denis); Montalto (62′ Orji). A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Kingsley, Bellomo, Petrelli. Allenatore: Baroni.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa (59′ Coppolaro), Pellizzer, Pavic; Brescianini, Nizzetto (68′ Paolucci), Mazzocco (68′ SchenettiI); Cardoselli (77′ Rodriguez); Brunori, Mancosu (59′ Capello). A disposizione: Borra, Costa, Dragomir, Bonini, Rodriguez, Capello, De Col, Settembrini, Morosini. Allenatore: Vivarini.

ARBITRO: Davide Massa di Imperia (Davide Moro di Schio e Marco Della Croce di Rimini). IV ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido.

MARCATORI: 12′ rig. Montalto (R)

NOTE – Ammoniti: Montalto (R), Chiosa (VE), Orji (R), Crimi (R), Di Chiara (R). Calci d’angolo: 7-5. Recupero: 4’st.

Foto: Lillo D’Ascola

LE DIMISSIONI DI TEMPESTILLI

Al termine della partita tra Reggina e Virtus Entella il presidente Luca Gallo è intervenuto dalla sala stampa dello stadio Oreste Granillo, comunicando di aver accettato le dimissioni rassegnate da Antonio Tempestilli, direttore generale, responsabile del settore giovanile, del calcio femminile e del centro sportivo Sant’Agata.