La resa di Volley Bisiganno, la squadra si ritira dal campionato

BISIGNANO (CS) – La Volley Bisignano ha comunicato il ritiro della propria squadra dal campionato di Serie C Maschile per la stagione 2020-2021.

«La decisione – si legge nella nota della società – è maturata con grande rammarico dopo aver tentato tutto quanto era possibile per assicurare una stagione regolare, sicura e sostenibile. Il persistere della pandemia di Covid-19 nonché le tante difficoltà logistiche, non permettono a una società come la nostra di proseguire l’attività in maniera adeguata e con la dovuta programmazione, almeno per le prossime settimane.

Per questi motivi la dirigenza della Volley Bisignano ha preferito compiere una scelta dolorosa, ma in questa situazione è difficile vedere una reale possibilità di portare avanti una stagione a singhiozzo, senza garanzie e con incertezze di ogni tipo».

Per il ritorno in campo, dunque, la Volley Bisignano dà l’appuntamento ai propri sostenitori alla stagione 2021-22.