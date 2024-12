La riscossa della pallanuoto giovanile

I comitati regionali Fin di Puglia, Calabria e Basilicata, il Coordinatore Nazionale Stefano Geronzi, e diverse società meridionali insieme per un nuovo progetto. L’idea, ambiziosa e molto condivisa, è di rilanciare la pallanuoto giovanile nelle tre regioni, con campionati che possano unire i club in tornei ricchi di incontri fra le squadre e mirati ad alzare il livello di questa disciplina. Dopo il saluto del Direttore Tecnico della pallanuoto italiana ed ex Ct Fabio Conti, sono intervenuti Stefano Geronzi e i Presidenti dei Comitati Calabrese e Lucano, Alfredo Porcaro e Roberto Urgesi, sottolineando che la sinergia ha lo scopo di migliorare la qualità dei tornei giovanili, il numero delle partite e sopratutto la crescita dei giovani atleti. Il programma coinciderà con il quadriennio olimpico, quindi in uno spazio molto ampio che possa favorire il miglioramento di una idea progettata e condivisa in tempi strettissimi grazie al lavoro dei delegati Savino, Borace e Donadio. Le categorie Esordienti, Allievi, Ragazzi e Juniores, si incontreranno quindi in concentramenti programmati all’interno di un calendario fittissimo, con tanti incontri e grandi possibilità di confronto. Una idea brillante, almeno secondo gli interventi dei Presidenti Porcaro e Urgesi, che durante il corso della riunione hanno accolto le proposte dei responsabili delle società e in tempi strettissimi pubblicheranno i calendari. Il tutto all’insegna dell’alto livello, per un rilancio della pallanuoto nelle tre regioni che possa allargare gli orizzonti alle squadre femminili. I vertici della Fin Nazionale, collegati in videoconferenza hanno infatti confermato la presenza di Fabio Conti e del Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili, Riccardo Tempestini, durante la stagione. Un momento di confronto ma soprattutto un ponte che possa fare crescere la pallanuoto in tre regioni pronte a rilanciare lo sport con un programma di alto livello.