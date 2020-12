Nbv Verona – Tonno Callipo Calabria 3️ – 1 (21-25, 25-19, 25–14, 25–22)

All’AGSM Forum di Verona la Tonno Callipo, nel quinto turno di ritorno di Superlega, subisce la seconda sconfitta stagionale in trasferta superata in quattro set dalla formazione scaligera apparsa più grintosa e determinata.

Nonostante la battuta d’arresto la squadra di Baldovin conserva il terzo posto solitario in classifica a quota 28 punti.