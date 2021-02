La Vibonese non decolla, vince la Juve Stabia 2-0

Juve Stabia – Vibonese 2-0

JUVE STABIA (3-5-2): Russo; Garattoni (43’ st Iannoni), Troest, Esposito, Mulè, Rizzo; Scaccabarozzi, Berardocco (43’ st Bovo), Vallocchia; Fantacci (24’ st Mastalli), Borrelli (26’ st Ripa). A disp.: Tomei, Lazzari, Elizalde, Mastalli, Iannoni, Bovo, Guarracino, Ripa, Oliva. All.: Padalino.

VIBONESE (3-5-2): Marson; Sciacca, Redolfi, Bachini (7’ st Spina); Ciotti (25’ st Fomov), Tumbarello, Vitiello (25’ st Parigi), Laaribi; Rasi, Plescia, Berardi (Mancino 36’s.t.). A disp.: Mengoni, Spina, La Regione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Parigi, Riga, Mancino, Fomov. All.: Galfano.

ARBITRO: Tommaso Zamagni della sezione di Cesena. Assistenti: Roberto Allocco della sezione di Bra e Marco Toce della sezione di Firenze. Quarto ufficiale: Domenico Leone della sezione di Barletta.

MARCATORI: 32’ pt rig. Berardocco, 42’ pt Borrelli.

NOTE: Ammoniti: Troest, Bachini, Esposito, Plescia, Fantacci. Angoli: 3-6. Gara a porte chiuse.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – La Vibonese perde in casa della Juve Stabia nonostante un avvio di match molto intenso. Alla fine le Vespe riescono a vincere e convincere (foto ufficio stampa Juve Stabia).

La cronaca del match Juve Stabia-Vibonese

Il match inizia subito forte con la Vibonese che sfiora in due circostanze la via della rete. Russo salva un gol praticamente realizzato da Laaribi. Tutto cambia quando Sciacca atterra invece Esposito in area di rigore: Berardocco si presenta dal dischetto e segna il primo gol di giornata.

I padroni di casa trovano anche la seconda marcatura con Borrelli all’esordio, dopo la parentesi Cosenza in Serie B. L’attaccante si fa una buona parte del campo e di potenza supera il portiere avversario.

Vincono i gialloblù

La ripresa presenta diversi cambi da ambo le parti, ma il risultato non cambia. Marson deve stare però molto attento ed evitare maggiori problemi al portiere di casa: fermato sul più bello Fomov. Al termine del match a vincere è la Juve Stabia che può fare festa.