Le ragazze di Cosenza Pallanuoto vincono il match contro il fanalino di coda Tolentino

Successo doveva essere contro il fanalino di coda Tolentino e successo è stato per la Cosenza Pallanuoto che nel girone sud della A2 femminile si è imposta per 12-5 in trasferta. E così la squadra allenata da Francesco Fasanella dopo il pari in trasferta contro il Volturno nel recupero infrasettimanale di campionato, mette in cassaforte altri tre punti importanti per il raggiungimento della salvezza. “Era importante vincere – osserva il tecnico cosentino – e ci siamo riusciti al termine di una partita che non è mai stata in discussione, nonostante le nostre difficoltà di formazione per assenze e carichi di espulsioni. La squadra ha ruotato completamente in questa gara e tutte hanno risposto nel modo migliore. Portiamo a casa una vittoria importante per il morale e che fa muovere ancora di più la classifica. Il tecnico Francesco Fasanella ha fatto scendere in vasca: Sena, Stavolo, Koide (autrice di una doppietta), Sangiovanni, Manna, Malluzzo, Marani (che ha segnato ben 4 reti), Sesti, Zaffina (1), Nisticò (5!), Le Fosse.