COSENZA – Luca Palmiero, proveniente dal Napoli, è pronto a indossare nuovamente la maglia del Cosenza.

Il centrocampista, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 1 maggio 1996, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Per lui si tratta di un gradito ritorno in rossoblù. Nelle fila dei lupi infatti ha già collezionato 68 presenze e 1 gol tra il 2017 e il 2019, annate coincise con la promozione in B e una tranquilla permanenza nella serie cadetta.