Nuoto, al Meeting Città di Cosenza trionfano Poseidon Swim SSD e l’atleta Alessandra Cardulla

COSENZA – Numeri e presenze importanti, come quella del tecnico della Nazionale Italiana Giovanile di Nuoto, Walter Bolognani, per la tre giorni di gare della diciannovesima edizione del “Meeting di Nuoto Città di Cosenza – Prima Tappa del progetto da 0 a 1400” promosso dalla società AQA in collaborazione con la FIN Calabria. Il Meeting è stato vinto dalla Poseidon Swim SSD con 957,50 punti che ha preceduto sul podio l’Acli Arvalia Nuoto Lamezia (441,00) dello scomparso Massimo Borracci, ricordato nel corso della manifestazione e l’Icos Sporting Club con 433,50 punti. Quarto posto per la Polisportiva Nadir Palermo (369,00), quinto per l’ AQA ASD Cosenza Nuoto (345,50) e sesto posto per l’ASD Acquachiara ATI 2000 (309,50). Migliori prestazioni tecniche quelle di Alessandra Cardu della Polisportiva Nadir Palermo sui 200 delfino (655 punti) e Gianmarco Grifò della Power Team Messina nei 100 delfino (766 punti).

Molto soddisfatto l’organizzatore Manna

”Una edizione particolare, di ripresa – ha sottolineato Francesco Manna – aperta finalmente a tutte le società non solo calabresi ma del Centro – Sud e del Nord Italia. Un progetto importante per il nostro territorio e per la regione. In tre giorni abbiamo ospitato circa 900 atleti e considerando le famiglie possiamo parlare di oltre 2000 presenze. Siamo soddisfatti del nostro contributo e di avere fatto un’ottima figura dal punto di vista organizzativo, logistico e di risultati. Il 2 e 3 Luglio ci sarà la seconda tappa del progetto da 0 a 1400, ovvero Lorica Lake, nel suggestivo scenario del Lago Arvo a Lorica, nel comune di San Giovanni in Fiore, caratterizzato dalla bellezza del luogo e dall’altezza. Giorno 2 Luglio la 5 km agonistica e il miglio aperto a tutti, mentre il giorno dopo ci sarà la 3 km e la staffetta 1.250”.

A tracciare un bilancio dell’evento anche il Presidente della FIN Calabria. “Possiamo affermare che ancora una volta – ha osservato Alfredo Porcaro – il Meeting di Cosenza si è confermato un evento di alto spessore, sia per quanto riguarda l’aspetto agonistico che organizzativo. La partecipazione di tante squadre conferma la bontà della manifestazione e con la presenza di Walter Bolognani è stato dato un taglio tecnico rilevante. E con enorme piacere devo dire che il secondo posto ottenuto dall’Arvalia è stata una ulteriore soddisfazione, il modo migliore per onorare la scomparsa di un uomo di sport e un caro amico come Massimo Borracci”.