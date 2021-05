Monza corsaro a Cosenza: rossoblù a Pordenone per un solo risultato

COSENZA-MONZA 0-3

COSENZA (3-5-2): Falcone 5,5; Antzoulas 5,5 Ingrosso 5,5 Legittimo 5,5; Gerbo 6 (12’ st Corsi 5,5) Kone 6 Sciaudone 5,5 Crecco 6 (41’ st Sacko sv) Vera 5,5 (31’ st Tremolada 5,5); Carretta 6 Gliozzi 5,5 (31’ st Trotta 5,5). In panchina: Matosevic, Saracco, Tiritiello, Idda, Bouah, Schiavi, Trotta, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi 5,5.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio 7; Bellusci 6,5 Paletta 6 (24’ D’Alessandro 6) Pirola 6; Sampirisi 6,5 Frattesi 7 (88’ st Bettella sv) Barberis 6,5 Colpani 6,5 (18’ st D’Errico 6,5) Carlos Augusto 6,5; Gytkjaer 6 (18’ st Balotelli 7,5) Mota Carvalho 5,5 (18’ st Diaw 6,5). In panchina: Sommariva, Donati, Barillà, Armellino, Scozzarella, Maric, Ricci. Allenatore: Brocchi 7.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

MARCATORI: 29’ st Balotelli (M), 37’ st D’Errico (M), 43’ st Diaw (M).

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Kone (C), Paletta (M). Angoli: 6-3. Recupero: 1’ pt, 3’ st.

COSENZA – Il Monza mantiene in vita la speranza promozione, il Cosenza quella della salvezza. La formazione di Brocchi vince in Calabria (foto Facebook Cosenza). Ai Lupi servirà soltanto la vittoria a Pordenone per conquistare i playout, con una sconfitta o un pareggio sarà retrocessione diretta.

Cosenza-Monza, non cambia il risultato

Il Monza attacca con Sampirisi che impegna Falcone. L’estremo difensore dei calabresi para un tiro di Colpani evitando così di prendere gol. Il Cosenza dal proprio canto ci prova con Carretta che si accentra e tira: palla fuori di poco.

I cambi decidono il match

Durante la ripresa è anche la panchina del Monza a fare la differenza. Brocchi cambia qualche interprete e il gioco è fatto. Dopo un tiro di Carretta arriva il vantaggio di Balotelli appena entrato. Il secondo gol porta la firma di D’Errico. Nel finale c’è spazio anche per un passaggio filtrante di Balotelli e il tris firmato dal compagno Diaw.