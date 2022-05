Serie B, non è finita per i lupi … Cosenza ai playout

COSENZA – La stagione regolare del Cosenza finisce con il 16° posto, l’avventura in Serie B no, non ancora almeno. Con la vittoria sul Cittadella per 1-0 (decisa dalla rete di Massimo Zilli di testa, al primo gol in B, su cross di Liotti al 20′ del secondo tempo), i rossoblù di mister Bisoli si prendono con cuore e determinazione i playout.

Agli spareggi salvezza il Cosenza se la vedrà con il Vicenza (17° in classifica) che ha battuto di misura l’Alessandria (retrocesso insieme a Crotone e Pordenone). Gara di andata in programma giovedì 12 maggio (alle ore 20.30), ritorno nella bolgia del San Vito – Marulla – che avrà la possibilità di essere il dodicesimo uomo in campo come contro il Cittadella (foto A. Moretti) – venerdì 20 maggio (ore 20.30).

COSENZA – CITTADELLA 1-0

COSENZA: Matosevic; Vaisanen, Rigione, Venturi (12′ st Zilli); Di Pardo, Boultam (1′ st Laura), Gerbo (12′ st Carraro), Florenzi, Liotti; Larrivey (25′ st Kongolo), Caso (40′ st Bittante) A disposizione: Sarri, Vallocchia, Voca, Arioli, Hristov, Ndoj, Situm Allenatore: Bisoli

CITTADELLA: Maniero, Visentin, Frare, Donnarumma, Laribi, Tavernelli (36′ st Beretta), Branca, Icardi (15′ st Mastrantonio), Lores Varela (21′ st Thioune), Danzi (15′ st Mazzocco), Cassandro (36′ st Ciriello) A disposizione: Manfrin, Kastrati, Perticone, Del Fabro, Pavan, Antonucci Allenatore: Gorini

ARBITRO: Sig. Ghersini Davide di Genova ASSISTENTI: Sig. Cecconi Davide di Empoli, Sig. Cipressa Alessandro di Lecce IV UFFICIALE: Sig. Acanfora Marco di Castellammare di Stabia VAR: Sig. Serra Marco di Torino AVAR: Sig. Grossi Michele di Frosinone

MARCATORI: 20′ st Zilli (CS)

NOTE: Spettatori: 11.454 (di cui 21 ospiti) Ammoniti: 3′ st Danzi (CI), 17′ st Visentin (CI), 21′ st Zilli (CS) Espulsioni: Recupero: 0, 4′ st.

(Post Fb Cosenza calcio)