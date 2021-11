Nuoto, al via la stagione calabrese 2021-2022

COSENZA – Sarà il nuoto, con la manifestazione “Sprint – Race – Trophy 2021” riservata alla categoria esordienti, ad aprire ufficialmente – domenica 14 Novembre nella piscina comunale di Cosenza – la nuova stagione agonistica 2021/2022 degli sport d’acqua organizzata dal Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto.

Le parole del massimo dirigente del Comitato Calabro Alfredo Porcaro.

«Finalmente inizia la nuova programmazione sportiva del nostro Comitato – dichiara Porcaro – e c’è in noi tanto entusiasmo e voglia di fare sempre più e meglio. Ci aspettiamo che tutto vada per il verso giusto, auspicando sul piano strettamente sportivo di proseguire sulla scia della trascorsa stagione, che è stata ricca di risultati straordinari sia in campo nazionale che internazionale». Ma su come immagina la nuova annata agonistica, il presidente della FIN Calabria non ha dubbi: «Siamo ancora in una fase emergenziale e non si può prescindere dal rispettare diversi limiti, ma nonostante questo siamo fiduciosi che la situazione possa migliorare e questo è testimoniato dall’impegno delle società e dei gestori degli impianti sportivi, che continuano ad investire affinché le strutture restino aperte in modo che l’attività agonistica e quella del tempo libero continuino. La speranza è che il Governo Nazionale possa dare segnali concreti con risorse economiche». Il Presidente del Comitato Regionale chiude poi con un auspicio. «Ci auguriamo – sottolinea Alfredo Porcaro – che quanto prima il pubblico nel caso delle manifestazioni sportive e i genitori nel vedere le attività dei propri figli che praticano sport possano tornare a fare da degna cornice sulle tribune».