Nuoto, atleti calabresi in vetrina ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione

COSENZA – La Calabria del nuoto sugli scudi ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione. I due rappresentanti calabresi impegnati, Giovanni Caserta della Calabria Swim Race e Ilaria Fonte dei Nuotatori Crotonesi, si sono messi in grande evidenza nelle rispettive specialità.

Piazzamenti importanti

In particolare, nei 200 stile libero Giovanni Caserta ha ottenuto un brillante settimo posto in classifica generale col tempo 1’50”56, confermando tutte le sue qualità. Bene anche Ilaria Fonte che col tempo di 1’03”91 ha stabilito il nuovo record regionale nei 100 dorso, collocandosi al sedicesimo posto nella classifica generale.

Due giovani di talento che hanno regalato grandi soddisfazioni a tutto il movimento natatorio calabrese.

Soddisfatti il Presidente del Comitato Regionale Calabro della FIN, Alfredo Porcaro, ed il responsabile del settore nuoto Roberto Molinari.

«In un momento così particolare – osserva il Presidente Alfredo Porcaro – bisogna sottolineare l’impegno dei nostri ragazzi a cercare quelle certezze per centrare risultati importanti. Il nostro rammarico sta nel fatto che altri giovani nuotatori calabresi siano stati impossibilitati a gareggiare e a non potere dimostrare il loro valore. Come Comitato Calabro siamo certi che il nostro movimento saprà dimostrare la propria caparbietà nel volere compiere il salto di qualità». «Giovanni Caserta e Ilaria Fonte hanno regalato delle forti emozioni al nuoto calabrese – commenta Roberto Molinari – che soffre per la penuria e la chiusura di impianti. Tre giorni di gare con i più forti atleti italiani rappresentano una esperienza ancora di più enorme visto il periodo che stiamo vivendo. Se queste sono le premesse la speranza ancor più grande è per la ripresa».