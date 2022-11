Nuoto in acque libere, quattro podi per l’AQA Cosenza nei master

COSENZA – Un risultato più che lusinghiero quello ottenuto dalla squadra master di nuoto dell’AQA Cosenza che si è piazzata al decimo posto su 250 partecipanti nella classifica nazionale nuoto in acque libere. Un risultato più che positivo che premia gli sforzi di tutti gli atleti che hanno contribuito a tale conquista.

L’argento di Alfredo Porcaro nella categoria M60, di Giovanna Rotella nella categoria M35, di Maria Rosaria Saffioti nella categoria M25 e il bronzo di William Savino nella categoria M45. Un plauso alla società cosentina arriva dall’intero Comitato Regionale Calabro della FIN. “Un risultato che gratifica l’AQA Cosenza – è stato sottolineato – e il nostro Comitato. Un settore quello del nuoto in acque libere che in Calabria è cresciuto in maniera esponenziale. Complimenti”!