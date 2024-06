Nuoto master, AQA Cosenza vince la Coppa FIN Calabria a Squadre

Una presenza massiccia di società, ben 24, tra cui 13 calabresi, 5 siciliane, 4 campane, 1 molisana e 1 laziale, hanno dato vita alla “Coppa FIN Calabria a Squadre” di nuoto master, organizzata dal Comitato Calabrese e disputatasi nella piscina olimpionica di Cosenza.

La manifestazione è stata vinta dall’AQA Cosenza 84936,55 punti che ha preceduto sul podio il CS Gabbiano Paola (45548,63) e l’ASD Anzianotti Nuoto(38309,37).

A ridosso del podio L’Esperienza Nuoto SSD A R.L.(25102,77) e Power Team Messina con 23907,20 punti. L’importante evento sportivo ha di fatto chiuso in grande stile la stagione in vasca dei nuotatori master, per la soddisfazione del Presidente della FIN Calabria.

“Una grande chiusura di stagione in vasca per i nostri senatori del nuoto – sottolinea Alfredo Porcaro – in quella che è stata una giornata di grande sport ed amicizia. Con questo evento diversi nostri master hanno chiuso il circuito Iron Master concludendo tutte le 18 specialità. I miei più sinceri complimenti vanno a tutti, anche agli amici atleti di fuori regione, per la loro presenza. Ora il nuoto si sposta in acque libere per nuovi risultati e divertimento collettivo”.