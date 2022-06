Nuoto, presentato il Meeting Città di Cosenza 2022

COSENZA – È stato presentato nella piscina olimpionica di Cosenza il progetto “Da 0 a 1400 – Meeting di Nuoto Città di Cosenza”. Come sempre organizzato dalla società sportiva AQA Cosenza, la manifestazione è l’edizione 2022 rinnovata del tradizionale Meeting di nuoto Bruzio, appuntamento fisso della stagione natatoria.

Si parte dalla 19^ edizione del Meeting di nuoto in piscina per proseguire nel mese di Luglio con un altro evento nelle acque libere nel Lago Arvo di Lorica.

Numeri importanti per la tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12 Giugno, nella piscina olimpionica cosentina che vedrà in gara oltre 800 atleti in rappresentanza di circa 60 società provenienti da tutta Italia.

Sarà presente alla manifestazione il tecnico della Nazionale Italiana Giovanile, Walter Bolognani.

L’idea della iniziativa da 0 a 1400 – spiega Francesco Manna – nasce dalle domande che ci venivano poste sulla differenza del nuoto in piscina, al mare e al lago e sulla differenza dell’acqua clorata della piscina, l’acqua salata del mare e l’acqua dolce del lago. Il progetto comprende questa prima tappa che è il Meeting Città di Cosenza. Dopo una assenza forzata abbiamo voluto ripartire con forza e i numeri ci premiano. Alla manifestazione parteciperanno nel segno della continuità gli atleti del CIP, il Comitato Italiano Paralimpico. Questo evento sportivo lo abbiamo potuto realizzare grazie alla sinergia con Regione Calabria, Provincia e Comune di Cosenza”.

Durante la conferenza un momento di commozione nel ricordare l’artefice del meeting, il compianto Giancarlo Manna. Nel suo intervento il Presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro ha sottolineato: “Il nuoto è l’attività principe della Federazione e per quanto riguarda il meeting c’è da dire che per realizzare una manifestazione del genere ci deve essere una organizzazione coesa e forte. Organizzare tale evento significa fare rinascere un territorio, in un momento particolare, sotto tutti gli aspetti, perché lo sport non è solo agonismo ma anche integrazione e turismo. Cosenza ha dato dimostrazione di essere molto preparata e lungimirante, Partire dall’acqua della piscina per arrivare a quelle del lago è una idea che poche società in Italia sono state in grado di realizzare”. Alla conferenza è intervenuta la Delegata Provinciale del CIP, il Comitato Italiano Paralimpico. “I nostri atleti hanno una abilità in più rispetto agli altri – ha osservato Deborah Granata – perché riescono a fare ciò che alcuni normodotati non riescono a fare. Questo per un grande spirito di sopravvivenza e di riscatto. Per noi del CIP è bello essere presenti a questa manifestazione con circa 10 atleti e parteciperemo con immenso piacere”. Per la Delegata CONI di Cosenza Francesca Stancati: ”Si organizzano eventi importanti in Calabria e questo è nello stile dell’organizzatore Francesco Manna. Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che si organizza. Da Cosenza si cerca di diffondere questa cultura dello sport e del benessere attraverso il nuoto e non solo in tutta la provincia”. A rappresentare la Provincia di Cosenza il Consigliere Eugenio Aceto. “E’ per noi un orgoglio e un onore – ha evidenziato – che un evento del genere che ha una valenza nazionale e regionale si svolga nella nostra provincia. Sono eventi importanti dal punto di vista sociale e di aggregazione che danno lustro al nostro territorio”.