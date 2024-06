Nuoto, Rappresentativa Calabrese Esordienti A 15^ al Trofeo delle regioni

La Rappresentativa Calabrese Esordienti A di Nuoto ha chiuso al quindicesimo posto, migliore risultato di sempre, la sua partecipazione al “26° Trofeo delle Regioni” che si è disputato a Scanzano Jonico in provincia di Matera.

Al di là dell’aspetto puramente sportivo, è stata una esperienza da classificare positiva perché ha rappresentato un’occasione di crescita per la Rappresentativa della Calabria ed una forte emozione per i dieci piccoli nuotatori, che hanno comunque fatto quanto nelle loro possibilità.

In evidenza su tutti Giulia Ragozzino, che si è classificata prima nei 200 farfalla col tempo di 2’35”26 e terza nei 100 farfalla. Buone le prestazioni di Samuele Stabile, 7° nei 200 dorso e 8° nei 400 stile libero; di Daniel Lico, 8° nei 100 farfalla e 6° nei 200 stile libero. Ad accompagnare la Rappresentativa il Vice Presidente del Comitato Calabro della FIN.

“Festa doveva essere e festa è stata – ha commentato Piero Alampi – e il risultato che a questi livelli è poco importante, è comunque meritevole di attenzione. I due tecnici, Germana Critelli ed Antonino Praticò, con competenza ed attenzione, pur non esasperando le prestazioni, hanno incentivato gli atleti a dare il massimo anche come rappresentanti l’intera Calabria. Complimenti ai numerosi genitori al seguito della Rappresentativa, che con la loro presenza, sempre rispettosa dei ruoli, hanno reso la partecipazione calabrese alla manifestazione ancora più ricca di buoni spunti programmatici per un futuro, che dovrà certamente tenere conto della necessità di progettare un percorso tecnico per la nostra Regione”.