Nuto, Esabotini e Longo campioni italiani 100 m dorso e rana

COSENZA – Buone notizie per il movimento natatorio calabrese dai Campionati Italiani Assoluti di Lignano Sabbiadoro (Ud). I due nuotatori calabresi Aurora Esabotini (Italica Sport – Reggio Calabria) e Gianvittorio Longo (Acli Arvalia – Lamezia) si sono laureati campioni italiani assolutir ispettivamente nei 100 dorso e ni 100 rana.

«La Calabria mai così in alto – commenta il delegato regionale Marrara – attendiamo però anche le gare di domani.l -. I ragazzi si sono espressi al massimo delle loro potenzialità dopo uno stop lunghissimo e per di più in vasca da 50. Un plauso oltre agli atleti anche alle loro famiglie e le società che li sostengono quotidianamente».