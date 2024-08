Olimpiadi: Giovanni Tocci, 4° nel sincro, non accede alle semifinali del trampolino

Dopo il bellissimo quarto posto nel sincro insieme a Lorenzo Marsaglia, finisce alle eliminatorie del trampolino 3 metri l’avventura olimpica di Giovanni Tocci. Il 29enne rendese, tesserato per C.S. Esercito e AQA Cosenza, paga una performance altalenante e chiude al 22° posto, lontano quasi 17 punti (a 346.85) del 18° posto del dominicano Jonathan Ruvalcaba, ultimo degli ammessi in semifinale (con i suoi 363.15).

Per il capitano dell’Italtuffi sono stati fatali gli errori alle ultime due rotazioni: l’ingresso troppo abbondante, a causa di un errore nel presalto, del doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (27.00) e quello scarso del triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato.

Nonostante l’epilogo amaro a Parigi per Tocci, molto dispiaciuto a fine gara, resta comunque la soddisfazione del quarto posto dal trampolino sincronizzato tre metri e la stessa partecipazione alla terza Olimpiade in carriera. Per lui il sentito ringraziamento del Comitato Calabro della Federazione Italiana Nuoto.