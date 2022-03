Oro per Gianluca Pittelli (Lamezia) ai “Criteria” di nuoto

E’ iniziata nel migliore dei modi per la Calabria la prima giornata dei Criteria di nuoto maschile, in svolgimento a Riccione.

Medaglia d’oro nei 100 rana categoria ragazzi 2008, per il nuotatore dell’Acli Arvalia Nuoto Lamezia, Gianluca Pittelli, guidato dai tecnici Massimo Borracci e Francesco Strangis. Una gara condotta all’attacco fin dai primi metri, dove Gianluca Pittelli ha tenuto testa fino a pochi centimetri dal tocco finale, effettuato in contemporanea con Daniele Cannavacciuolo, chiudendo col tempo di 1’05’’48. Ex equo, ma grande soddisfazione, anche per migliorato il proprio personale di circa 2 secondi e mezzo.

Che la giornata fosse iniziata bene, si era visto già dalla prima gara, i 50 dorso, dove Mattia Arena del Pianeta Sport si era migliorato fissando un ottimo 26’’36. La conclusione della mattinata è stata al cardiopalma con la terza gara in programma, che ha visto Davide Passafaro, atleta della Calabria Swim Race, contendersi il podio, nella gara più veloce in assoluto, i 50 stile, al tocco solo per un centesimo, quarto, con un eccezionale 22”81, nuovissimo record regionale assoluto.

Al nuotatore, Gianluca Pittelli, ai tecnici e società giungono le felicitazioni dell’intero Comitato Regionale Calabro della FIN. “Siamo molto orgogliosi di questo straordinario risultato – commenta il Presidente Alfredo Porcaro – che da lustro a tutto l’intero movimento natatorio calabrese. Una gran bella soddisfazione che questa volta arriva dal nuoto a testimoniare una crescita costante del settore. Siamo solo alla prima giornata, speriamo di continuare”.