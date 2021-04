CROTONE – Domenica alle ore 17.30 la Pallamano Crotone farà visita al Serra Fasano, una squadra sempre ostica. Pensare di partire con i favori del pronostico significa avere subito già mezza sconfitta. La concentrazione può giocare brutti scherzi quando non è al massimo grado e quindi i giocatori sanno che devono stare con la testa bassa, nella gara e pensare di vincerla.

La vittoria ottenuta all’andata non deve illudere, far pensare che il Serra Fasano sia già battuto oppure sia pronto lasciare strada libera alla formazione ospite. Probabilmente, anzi sicuramente, farà di tutto per riscattare la sconfitta subita all’andata al Palakrò con sei gol di scarto (28 – 22). I padroni di casa vorranno dimostrare che quella sconfitta è stata immeritata che si è trattato di un caso isolato e far vedere di non essere inferiori alla Pallamano Crotone. È chiaro che i pitagorici al loro volta vorranno impedire agli avversari di potare a compimento i loro piani, anzi faranno di tutto per scompaginarli, sovvertirli e tornare a vincere perché la classifica non è poi così lunga. La formazione pitagorica vuole ottenere la piena posta in palio per provare a reinserirsi nelle posizioni di vertice della classifica e dire la propria fino alla fine. A volte coltivare ambizioni troppo alte può portare a delle cocenti delusioni, ma sognare invece aiuta a dare il massimo e provarci non costa niente.

Per permettere ai tifosi crotonesi di seguirla, la partita sarà trasmessa in diretta sui canali social della squadra. (In foto Francesco Caristo)