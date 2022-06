Pallanuoto: Aqa Cosenza chiude la regular season con una vittoria

COSENZA – Successo casalingo per 7-5 (1-0,1-2,1-2,4-1) della Cosenza Pallanuoto sulla Brizz Nuoto Catania, nell’ultima giornata della stagione regolare della A2 femminile girone Sud.

La squadra allenata da Francesco Fasanella ha vinto con merito una partita equilibrata, che l’ha vista in doppio vantaggio, poi recuperata e superata e infine rimontare e vincere. Una gara servita ad entrambe le squadre da preparazione ai play off. E’ stato il primo incontro giocato nella piscina comunale olimpionica scoperta è questo ha creato qualche difficoltà ad Angela Manna e compagne, poi superate brillantemente.

In vasca sono scese: Sena, Stavolo, Koide, Sangiovanni, Manna, Malluzzo (3 reti), Marani, Sesti, Zaffina(1), Nisticò (1), Morrone (2), Le Fosse.

“Abbiamo chiuso in bellezza – osserva il tecnico Francesco Fasanella – e vincere aiuta per il prosieguo della stagione. Le ragazze si sono riprese dopo la sconfitta col Velletri e sono state bravissime perché abbiamo giocato contro un’ottima squadra, facendo una partita difensiva eccellente e superlativa”.

Ed ora spazio alla semifinale play off, con la Cosenza Pallanuoto che Domenica 26 Giugno affronterà in casa il Rapallo Pallanuoto, seconda classificata del girone Nord, in gara uno. Giovedì 30 Giugno in trasferta si giocherà gara 2 per decretare chi accederà alla finale contro il Napoli Nuoto.