Pallanuoto, Cosenza ingrana la terza e va in testa alla classifica

COSENZA – Terza partita di campionato e terza vittoria per la Cosenza Pallanuoto. Le atlete di mister Fasanella vincono, in casa, per 7-5 contro Vela nuoto Ancona.

Una partita bellissima

Dinanzi un pubblico in visibilio, per le cosentine sono andare a segno Morrone (4 reti), Greco (2) e Zaffina (1). Direttore di gara: Luca De Girolamo.

“Teniamo i piedi bene in acqua”, le parole a caldo del presidente-patron Francesco Manna. Ancona è reduce dal massimo campionato di pallanuoto ed a Cosenza ha cercato di vincere la partita. È prevalso il maggiore agonismo della squadra locale e l’intensità di gioco. Molto belli i gol realizzati da entrambe le squadre. “Samo sicure delle nostre forze e chi gioca nella nostra piscina sappia che deve faticare il doppio per sconfiggerci”, le parole delle protagoniste.

Appuntamento alla prossima partita. Per il momento si festeggia la guida della provvisoria classifica